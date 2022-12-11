الراعي: للتوجه للأمم المتحدة ودول القرار لإنقاذ لبنان قبل فوات الأوان

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رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ السلطة غير موجودة في لبنان، نتيجة عدم تطبيق اتفاق الطائف، وبسبب سوء تطبيق ما طُبّق.وطالب الراعي خلال عظة الأحد بالتوجه للأمم المتحدة ودول القرار لإنقاذ لبنان قبل فوات الأوان، وقال إنه "لا مناص من تدويل القضية اللبنانية بعد فشل الحلول الداخلية".وفيما يتعلق باجتماع حكومة تصريف الأعمال، أكد الراعي أنه تمنّى على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الأحد الماضي، إعادة النظر في جلسة الحكومة وتأجيلها من أجل مزيد من التشاور، ولكن الحكومة مع الأسف عقدت جلستها بمن حضر.وناشد الحكومة التأني في استعمال الصلاحيّات حرصاً على الوحدة الوطنية، ومنعاً من استعمال البعض هذه الاجتماعات لأغراض سياسية وطائفية، ورأى أنّ أفضل ما يمكن للحكومة العمل عليه، هو تسريع انتخاب رئيس للجمهورية.