حاصباني: لا مشكلة لدى القوات في المشاركة بالحوار بعد جلسة الانتخاب

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أعلن النائب غسان حاصباني أن "القوات ليس لديها مشكلة في المشاركة بالحوار الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد جلسة الانتخاب".وسأل عبر برنامج "لقاء الأحد" من "صوت كل لبنان 93,3": "ما الهدف من الحوار إذا كان لطرح المواصفات من كل طرف؟ هناك من يريد رئيسا سياديا إصلاحيا وفريق يريد رئيسا يحمي المقاومة ولا يطعنها بظهرها".ورأى أن الحركة التي يقوم بها النائب جبران باسيل هي في إطار رفع سقف المفاوضات ولا سيما مع حليفه حزب الله، وهو ذهب إلى بكركي لإنقاذ شخصه واستنهاض العصب المسيحي ليتلطى خلفه.وأشار إلى أن "محاولات التلطي وراء الغطاء المسيحي واللجوء إلى بكركي كلما دعت الحاجة الهدف منها الوصول إلى رئاسة الجمهورية. هذا معيب للطائفة المسيحية ولكل الطوائف".وعن جلسة مجلس الوزراء، اعتبر حاصباني أن لا طارئ يستدعي عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى البنود المتعلقة بالدواء والصحة، كان يمكن أن تصدر بمراسيم جوالة.ولفت إلى أن الهدف من الجلسة كان محاولة فرض شرعية هذه الحكومة وتوجيه رسائل مستفزة بين الفرقاء.وأكد حاصباني ألا أحد يمكنه الحياز على 45 صوتا في المجلس، مشددا على استمرار القوات بدعم ترشيح النائب ميشال معوض.