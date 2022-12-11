مخزومي خلال استقباله هيل: نضغط لتسريع انتخاب رئيس للجمهورية سيادي وإصلاحي وجامع

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شدد رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي، خلال مأدبة غداء أقامها في دارته على شرف مساعد وزير الخارجية الاميركية السابق السفير دايفيد هيل، على أننا نضغط لتسريع انتخاب رئيس للجمهورية يكون سيادي وإصلاحي وجامع ولديه مشروع إنقاذي.وأكد مخزومي أنه يؤمن بأن التغيير قادم وأن لبنان سينهض من جديد، مشددا على أنهم سيبذلوا كل الجهود لتنفيذ الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي، ووضع خطة إصلاحية وإنقاذية شاملة تضع حدا لمعاناة اللبنانيين وأزماتهم.وضمّ مأدبة الغداء نواب من تكتل "تجدد"، وثلة من النواب، وسفراء عرب وأجانب، وحشد من رجال الأعمال والإعلاميين، ومستشاري مخزومي.