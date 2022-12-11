وزارة التربية: إبلاغ مديري الثانويات والمدارس بفتح أبوابها أمام التلامذة والمعلمين والمتعاقدين وسائر العاملين

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طلب المدير العام لوزارة التربية، وبتوجيهات وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، من مديريتي التعليم الثانوي والابتدائي ومن المناطق التربوية إبلاغ مديري الثانويات والمدارس بفتح أبوابها أمام التلامذة والمعلمين والمتعاقدين وسائر العاملين على مختلف مسمياتهم وافساح المجال أمامهم للعلم والتدريس.وأكد أن الوزارة إذ تحترم العمل النقابي لا يسعها الا تحميل كل مدير المسؤولية الكاملة في حال تلكئه عن القيام بواجباته وتعرضه للمساءلة القانونية التي تجيزها الأنظمة والنصوص المرعية الإجراء.واشار إلى أن يتحمل المسؤولية كل من يثبت انه مارس او حرض او هدد غيره من الأساتذة او المتعاقدين الراغبين بالتدريس وبالتالي يتوجب على المديرين تسجيل الساعات التي ينفذها الاستاذ المتعاقد او احتساب اليوم كاملا لاستاذ الملاك الذي قام بالتدريس، وانطلاقا من حرصنا واحترامنا للعمل النقابي المستقيم وحرص الكثيرين من مديري المدارس والثانويات والاساتذة والمتعاقدين الحفاظ على ما تبقى من ارثنا التربوي نضع الجميع أمام مسؤولياتهم عسى بذلك ننقذ تلامذتنا من الظلام الحالك.