بيان صادر عن هيئة إدارة السير..ماذا جاء فيه؟

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أعلنت هيئة إدارة السير انه " في ظل الظروف الإقتصادية و المعيشية الخانقة التي نعيشها في البلاد عامةً، مع ما يرافقها من حرماننا من ابسط مقومات الصمود والبقاء في وجه هذه الازمة بسبب عدم حصولنا حتى الساعة على ايٍ من المساعدات الإجتماعية التي حصّلتها و صرفتها باقي الادارات والمؤسسات العامة و التي فقدت قيمتها بفعل الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار خلال السنة".وقالت في بيان "بعدما وصلنا الى أسفل القعر مع غياب حتى الراتب الشهري الزهيد الذي كنا نتقاضاه و ذلك للشهر الثاني على التوالي بسبب التوقيفات الحاصلة في الهيئة، وعلى الرغم من التطمينات و الوعود التي سمعناها من الادارة الجديدة منذ الاسبوع الاول بحلحلة كل الأمور المالية العالقة قبل عودة إنتظام العمل في الهيئة، وبحيث انه حتى الآن لم نخلص الى خواتيم ايجابية بعد كل المراجعات التي قمنا بها مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، إن كان بسبب البطء في الروتين الإداري أو غيره...".واضافت "نجد أنفسنا ،مع الأسف، غير قادرين نهائياً على الحضور الى مراكز العمل للقيام بمهامنا و تلبية حاجات المواطنين، قبل الحصول على حقوقنا كاملةً. ونحتفظ بحقنا بالقيام بالتحركات التي تدعّم مطالبنا المحقّة و ذلك تحت غطاء الاتحاد العمالي العام ورعايته".