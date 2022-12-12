أخبار لبنان
12 كانون الأول 2022 - 06:33
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اللجان النيابية المشتركة تستأنف جلسات درس مشروع قانون الكابيتال كونترول

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اللجان النيابية المشتركة تستأنف جلسات درس مشروع قانون الكابيتال كونترول
Lebanon News
استأنفت اللجان النيابية المشتركة جلساتها المخصصة لمتابعة درس مشروع قانون الكابيتال كونترول. 
وقبل إستكمال البحث في المادة الرابعة المتعلقة بالإستثناءات من القانون، ناقشت اللجان إمكانية إضافة مواد على القانون متعلقة بحقوق المودعين.
 
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