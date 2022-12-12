أخبار لبنان
12 كانون الأول 2022 - 06:33
12/12/2022 06:33:59
اللجان النيابية المشتركة تستأنف جلسات درس مشروع قانون الكابيتال كونترول
اللجان النيابية المشتركة تستأنف جلسات درس مشروع قانون الكابيتال كونترول
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LBCI News Lebanon
استأنفت اللجان النيابية المشتركة جلساتها المخصصة لمتابعة درس مشروع قانون الكابيتال كونترول.
وقبل إستكمال البحث في المادة الرابعة المتعلقة بالإستثناءات من القانون، ناقشت اللجان إمكانية إضافة مواد على القانون متعلقة بحقوق المودعين.
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