12 كانون الأول 2022 - 08:01 12/12/2022 08:01:10

سعيد الاسمر: رفض القوات تحويل جلسات انتخاب رئيس للجمهورية لجلسات حوار

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LBCI News Lebanon

علّق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الاسمر على دعوة الرئيس نبيه بري للحوار، مؤكدا رفض القوات تحويل جلسات انتخاب رئيس للجمهورية لجلسات حوار.