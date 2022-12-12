أخبار لبنان
12 كانون الأول 2022 - 08:01
12/12/2022 08:01:10
سعيد الاسمر: رفض القوات تحويل جلسات انتخاب رئيس للجمهورية لجلسات حوار
سعيد الاسمر: رفض القوات تحويل جلسات انتخاب رئيس للجمهورية لجلسات حوار
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LBCI News Lebanon
علّق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الاسمر على دعوة الرئيس نبيه بري للحوار، مؤكدا رفض القوات تحويل جلسات انتخاب رئيس للجمهورية لجلسات حوار.
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