تامر مثل لبنان في إجتماع غرفة التجارة العربية - الفرنسية: الإتفاق على تنظيم منتدى إقتصادي فرنسي عربي في 15 آذار في باريس

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شارك نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان غابي تامر ممثلاً إتحاد الغرف اللبنانية في إجتماع غرفة التجارة العربية - الفرنسية الذي عقد في باريس أواخر الاسبوع الماضي، في حضور السفراء العرب وسفير الجامعة العربية ناجي أبي عاصي.وأوضح تامر أن "الإجتماع خصص لمناقشة سبل تفعيل وتنمية العلاقات الإقتصادية الفرنسية - العربية على مختلف المستويات"، مشيراً الى أنه "تم التركيز على ملفات أساسية من شأنها تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الإقتصادية الفرنسية - العربية".وكشف عن أنه" تم الإتفاق خلال إجتماع الغرفة العربية - الفرنسية على عقد منتدى إقتصادي فرنسي عربي رفيع المستوى في منتصف آذار المقبل في باريس، على أن يدعى اليه رؤساء حكومات ووزارء معنيين بالشأن الإقتصادي".