أخبار لبنان
12 كانون الأول 2022 - 09:04
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تامر مثل لبنان في إجتماع غرفة التجارة العربية - الفرنسية: الإتفاق على تنظيم منتدى إقتصادي فرنسي عربي في 15 آذار في باريس

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تامر مثل لبنان في إجتماع غرفة التجارة العربية - الفرنسية: الإتفاق على تنظيم منتدى إقتصادي فرنسي عربي في 15 آذار في باريس
Lebanon News
شارك نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان غابي تامر ممثلاً إتحاد الغرف اللبنانية في إجتماع غرفة التجارة العربية - الفرنسية الذي عقد في باريس أواخر الاسبوع الماضي، في حضور السفراء العرب وسفير الجامعة العربية ناجي أبي عاصي.

وأوضح تامر أن "الإجتماع خصص لمناقشة سبل تفعيل وتنمية العلاقات الإقتصادية الفرنسية - العربية على مختلف المستويات"، مشيراً الى أنه "تم التركيز على ملفات أساسية من شأنها تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الإقتصادية الفرنسية - العربية".
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وكشف عن أنه" تم الإتفاق خلال إجتماع الغرفة العربية - الفرنسية على عقد منتدى إقتصادي فرنسي عربي رفيع المستوى في منتصف آذار المقبل في باريس، على أن يدعى اليه رؤساء حكومات ووزارء معنيين بالشأن الإقتصادي".
 

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