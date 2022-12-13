ميقاتي في عين التنية: وضعت بري في أجواء لقاءاتي الايجابية في السعودية

بري التقى ميقاتي

Lebanon, news ,lbci ,أخبار السعودية, ميقاتي,بري,بري التقى ميقاتي

LBCI News Lebanon

وضع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، رئيس مجلس النواب نبيه بري في أجواء كل لقاءاته الايجابية في المملكة العربية السعودية.



وكان بري التقى ميقاتي في عين التينة ظهر اليوم، وغادر رئيس الحكومة من دون الادلاء بأي تصريح.