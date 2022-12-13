أخبار لبنان
13 كانون الأول 2022 - 06:58
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ميقاتي في عين التنية: وضعت بري في أجواء لقاءاتي الايجابية في السعودية

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Lebanon News
وضع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، رئيس مجلس النواب نبيه بري في أجواء كل لقاءاته الايجابية في المملكة العربية السعودية.

وكان بري التقى ميقاتي في عين التينة ظهر اليوم، وغادر رئيس الحكومة من دون الادلاء بأي تصريح.
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