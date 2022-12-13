ميقاتي في ندوة عن "آليات التنسيق في مكافحة الإرهاب": الاعمال الارهابية قوبلت في لبنان بحزم من الجيش والقوى الامنية

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أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أن لبنان من أكثر الدول التي عانت من الاعمال الارهابية التي ضربت العديد من القطاعات والمناطق، ولكنها قوبلت بحزم من قبل الجيش والقوى الامنية.وشدد، خلال ندوة عن" آليات التنسيق في مكافحة الإرهاب"، على أن العين الأمنية الساهرة على الدوام تمكّنت من كشف الكثير من العمليات الارهابية قبل اوانها وتوقيف افرادها، معتبرا أن مكافحة الارهاب ومعالجة مسبباته وتداعياته ليست فقط مسؤولية جهاز أمني او استخباراتي بعينه، بل تتطلب تعاونا جماعيا وتوحيدا للخبرات والمعلومات، وتنسيقا مكثفا.وندوة "آليات التنسيق في مكافحة الإرهاب"، تنظمها الحكومة اللبنانية بالتعاون مع "مشروع مكافحة الإرهاب المتقدم لأمن لبنان"، المموّل من الإتحاد الأوروبي وبمشاركة الدول المعنية بمواكبة هذا المشروع وهي اسبانيا،فرنسا وإيطاليا.وقال ميقاتي في كلمته: "يعيش العالم بأسره منذ عقود تهديدا جماعيا يتمثل بالأرهاب الذي يضرب في كل مكان، من دون ان يميّز بين الدول أو الأديان أو الهوية الثقافية، وهدفه الوحيد هو نشر الكراهية والانقسام وقتل الأبرياء ، كما شهدنا في العديد من الدول. ونحن في لبنان، من أكثر الدول التي عانت من الاعمال الارهابية التي ضربت العديد من القطاعات والمناطق، ولكنها، والحمد لله، قوبلت بحزم من قبل الجيش والقوى الامنية. كما تمكنت العين الأمنية الساهرة على الدوام من كشف الكثير من العمليات الارهابية قبل أوانها وتوقيف أفرادها. من هنا يكتسب لقاؤكم اليوم اهمية قصوى، لكونه ينعقد على هذا المستوى الرفيع بين مختلف الدول المشاركة ويندرج في سياق تبادل المعلومات والخبرات ورسم آلية تنسيق وعمل متكاملة وموحّدة".وأوضح أن لقاؤنا اليوم يشكل تتويجا لورش عمل مكثفة جرت في السرايا الحكومية، بعد أن تولّت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مهمة التنسيق على مستوى سبع عشرة مؤسسة حكومية من وزارات وأجهزة أمنية لمواكبة مشروع المكافحة المتقدمة للإرهاب بكل مكوناته: الجريمة المنظمة، الأعمال الإرهابية، والجرائم السيبرانية وغيرها من التحديات التي تواجهها الدول بسبب الأزمات الإقتصادية والعوامل السياسية المنشطة للإرهاب.ورأى أن هذا الأمر نابع من قناعتنا بأن مكافحة الارهاب ومعالجة مسبباته وتداعياته ليست فقط مسؤولية جهاز أمني او إستخباراتي بعينه، بل تتطلب تعاونا جماعيا وتوحيدا للخبرات والمعلومات، وتنسيقا مكثفا كما يحصل اليوم.وشكر ميقاتي الاتحاد الأوروبي وحكومات إسبانيا وفرنسا وإيطاليا على شراكتهم الاستراتيجية مع لبنان في المكافحة المتقدمة لجرائم الإرهاب والجرائم الإلكترونية من خلال عدة مشاريع، من بينها اللقاء الذي سيعقد هنا على مدى ثلاثة أيام، مؤكدا إننا نتطلع في وقت قريب الى تلقي توصياتكم لتكون باكورة "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، لاصدارها عن مجلس الوزراء، وتعميمها على جميع المعنيين لتنسيق الجهد والعمل.وتوجّه رئيس حكومة تصريف الاعمال بتحية تقدير الى المؤسسات الحكومية والقضائية والأمنية التي تخوض يوميا تحديات جمّة في مواجهة الارهاب وتدفع ثمنا غاليا بالارواح والتضحيات.