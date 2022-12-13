وزير الزراعة عباس الحاج حسن يعلن نتائجَ فحوصات الكوليرا

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أعلن وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن نتائج الفحوصات المخبرية للعينات العشوائية الخاصة ببكتيريا الكوليرا التي اجرتها مصالح الوزارة في محافظات بعلبك - الهرمل ، النبطية والجنوب بالتعاون مع غرف التجارة و الصناعة و الزراعة و بتمويل من غرفة التجارة و الصناعة و الزراعة في طرابلس و الشمال.وكشف الحاج حسن عن إجراء 55 فحصاً عشوائياً في كل محافظات البقاع و الجنوب، كما واجري 60 فحصاً في محافظات الشمال و جبل لبنان مما يمكن اعتباره عملية مسح عشوائية لجميع المحافظات اللبنانية، حيث أتت نتيجة كل الفحوصات التي أجريت والتي يبلغ عددها 115 فحصاً مخبرياً "سلبياً"، معلناً انه نتيجة الفحوصات المخبرية يمكننا التأكيد على خلو المزروعات اللبنانية من بكتيريا الكوليرا.وشدد الحاج حسن على أنهم حريصون أولاً وقبل كل شيء على إيصال المنتوجات السليمة و الصحية إلى المواطن اللبناني، موضحا أن نتيجة حرصنا على أمننا الغذائي تنعكس تلقائيا على المنتوجات التي يتم تصديرها الى الخارج، و التي تخضع للفحوصات مرتين، الأولى قبل تصديرها و الثانية عند وصولها الى بلاد الاستيراد، و جميع الفحوصات تأتي مطابقة للمواصفات الصحية المطلوبة.كما وأعلن وزير الزراعة عن إطلاق حملة وطنية مجانية لفحص التربة تستطيع الوزارة من خلال نتائجها ان توجّه المزارع بشكل أدق للاستفادة من أرضه بأقل تكلفة وتقليل استعمال الاسمدة الزراعية بانتاجية اعلى .