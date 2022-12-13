ابو فاعور بعد لقائه بري : ندعو القوى التي أعلنت رفضها للحوار الى إعادة النظر

اعلن النائب وائل ابو فاعور بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة أن "لا بديل عن الحوار الذي لا يتناقض مع الآليات الدستورية ولا يلغيها وكان ممكناً السير بإستمرار الدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية وعقد الجلسات التي رأينا انها باتت جلسات غير مجدية ولكن في نفس الوقت كان ممكناً تدشين مسار آخر وإضافي هو الحوار ".

وجدد الدعوة الى كل القوى التي أعلنت رفضها للحوار الى إعادة النظر وقراءة موقفها ، وقال: "كل ما يتم الحديث عنه حول مبادرات خارجية لا علم لنا بها على الإطلاق فهل ننتظر أخباراً تتطاير في الهواء لا يقين حولها ؟"

وردا على سؤال فيما اذا كان فشل الحوار سينعكس سلباً على العلاقات بين القوات اللبنانيه واللقاء الديمقراطي وفيما اذا كان الرئيس بري قد اطفأ محركات الحوار أجاب ابو فاعور: "في النهاية كل طرف سياسي له إعتباراته الخاصة حتى أن القوات اللبنانيه التي نتفق معها على دعم ترشيح الاستاذ ميشال معوض لديهم رأيهم الخاص ، نحن حاولنا تقريب جهات النظر في الايام القليلة الماضية وللاسف لم نفلح لكن هذا لا يفسد في الود قضية" .