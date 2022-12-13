الاعتدال الوطني: محاولات تطيير الحوار مجدداً ستؤدي إلى مزيد من الإرتباك السياسي وتضييع فرصة جديدة للتوافق

الإعلان

ثمّن تكتّل الإعتدال الوطني دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى حوار بين جميع التكتّلات السياسية، معتبرا أن محاولات تطيير الحوار مجدداً ستؤدي حكماً إلى مزيد من الإرتباك السياسي وتضييع فرصة جديدة للتوافق على إنتخاب شخصية مقبولة من الجميع لرئاسة الجمهورية تعيد دور الرئيس الحكم الحامي للدستور والقوانين ولإتفاق الطائف.وأكّد التكتّل، إجتماعه الأسبوعي بحضور أعضائه، على ضرورة إبعاد الإنقسامات الطائفية والمذهبية عن أي إستحقاق أو ممارسة دستورية أو مؤسساتية، مشددا على أن شؤؤن اللبنانيين الحياتية واليومية لاتعني طائفة أو مذهب معين بل تعني كل اللبنانيين وانقسام الأحزاب السياسية حول جلسة مجلس وزراء من هنا أو جلسة مجلس نواب من هناك لا تخدم مصلحة الناس ولا مصلحة البلد.واعتبر تكتّل الإعتدال الوطني أن مصالح الشعب اللبناني بكل طوائفه ومشاربه أكبر من أي صلاحيات لرئيس أو لحكومة أو لمجلس نواب.وفي سياق آخر، تابع مجريات قمة الرياض ولقاء رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورأى أن هذا اللقاء يجب أن يُواكَب من كل الفرقاء في الداخل لإعادة ترميم العلاقة مع الخليج العربي وفي طليعتهم العلاقة مع المملكة العربية السعودية، مؤكدا على ضرورة الإلتزام بما جاء في بيان القمة وما تلاه من بيان اللقاء الثنائي.من جهة أخرى، أشاد تكتّل الاعتدال الوطني بالإنجاز الطبي الذي حقّقه مستشفى رفيق الحريري الحكومي بإنجاز أول عملية ترميم صمام القلب رغم الظروف الصعبة المالية التي يمر بها، متمنيا على المستشفيات الحكومية في المناطق أن يحذوا حذوه في التقدّم بالإنجازات الطبية وخصوصاً أن معظم المواطنين اللبنانيين لم يعد يستطيعون الدخول إلى المستشفيات الخاصة.