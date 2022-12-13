وزارة الإقتصاد: مراقبو حماية المستهلك في الجنوب ضبطوا 160 كلغ من اللحوم الفاسدة

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صادر مراقبو مديرية حماية المستهلك في الجنوب، بتوجيهات من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وبمواكبة من جهاز أمن الدولة، ١٦٠ كلغ من اللحوم الفاسدة بسبب عدم مراعاة الشروط الصحية اللازمة وتمّ تنظيم محضر ضبط بالمخالفة.كما شملت دوريات حماية المستهلك مناطق في الجنوب والشمال وبيروت وجبل لبنان، فكانت الحصيلة كالتالي:- ٧ محاضر ضبط بمحطات محروقات لعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للمحروقات ومحلات مواد غذائية لعدم اعلان الاسعار- محضر ضبط بحق ملحمة لعدم اعلان الاسعار وعدم مراعاة النظافة العامة- محضر ضبط بحق مركز تعبئة غاز بسبب النقص في الوزنوفي هذا الاطار، أكد سلام ان الجولات الرقابية ستستكمل بشكل مكثف هذا الاسبوع والاسبوع المقبل لقمع المخالفات.