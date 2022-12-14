بعثة الإتحاد الأوروبي: تخصيص 229 مليون يورو هذا العام لتعزيز الإصلاحات الضرورية والتنمية الإقتصادية

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أعلنت بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان في بيان بعنوان "الإتحاد الأوروبي شريك ملتزم دائم للبنان" أن الإتحاد يواصل دعم لبنان وشعبه في الظروف الإجتماعية والإقتصادية الصعبة ويخصص هذا العام 229 مليون يورو لتعزيز الإصلاحات الضرورية والتنمية الإقتصادية. وقد جرى تحديد أولويات عدة لهذه الحزمة المالية الجديدة.وأشار الإتحاد الأوروبي إلى أن الأولوية الأولى تتمثل في تعزيز الحوكمة الرشيدة ودعم الإصلاحات. وفي هذا السياق، سيساعد لبنان في تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالإدارة العامة والتي تركز على النزاهة والشفافية والمساءلة، بما يتماشى مع الفرص التي حددها الإتفاق الأخير على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي. وستهدف المساعدة إلى إصلاح الخدمة المدنية، وإصلاح الإدارة المالية العامة، والوصول إلى المعلومات.كما سيعمل الإتحاد الأوروبي مع الجهات الفاعلة في الدولة والمجتمع المدني لتمكين المرأة اللبنانية والمساهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين. وسيساهم في تعزيز قيادة النساء ومشاركتهن في المجالات السياسية وفي القطاع العام، والعمل لإيجاد البيئة اللازمة لتحسين تمثيلهن في سوق العمل. ومن منطلق إلتزامه دعم لبنان في برنامجه الإصلاحي، سيدعم الإتحاد الأوروبي تنفيذ التشريعات الرامية إلى حماية النساء من جميع أشكال العنف.وفي إطار أولوية تعزيز التعافي المراعي للبيئة والمستدام، سيدعم الإتحاد الأوروبي برنامج لبنان الأخضر والتحول إلى الطاقة المتجددة. وسيمول معدات كفاءة الطاقة في مباني القطاع العام ويساهم في توفير خدمات عامة أكثر كفاءة. كما سيركز على زيادة القدرة التنافسية للصناعات اللبنانية، ولا سيما قطاع الأغذية الزراعية، من خلال دعم ريادة الأعمال والإبتكار ونقل التكنولوجيا لحلول الطاقة المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، سيواصل الإتحاد تقديم مساعدات كبيرة للبنانيين واللاجئين السوريين المعوزين ومساعدتهم على الحصول على الخدمات الأساسية التي هم في أمس الحاجة إليها في مجالات الحماية الإجتماعية والتعليم والصحة وتوفير المياه.وجاء في ختام البيان: "يبقى الإتحاد الأوروبي ملتزمًا دعم لبنان وشعبه للمضي قدمًا نحو التعافي والإستقرار الذي يستحقونه".