بو صعب من عين التنية: لن نخرج من الأزمة الحالية من دون حوار

بو صعب زار بري

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LBCI News Lebanon

اعتبر نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أنّ فكرة عقد الحوار قبل نهاية العام ليست واردة.



ولفت، بعد زيارته لرئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التنية، الى أننا لن نخرج من الأزمة الحالية من دون حوار.