الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين: من حق اللبنانيين معرفة مصير أحبائهم

14 كانون الأول 2022 - 08:16 14/12/2022 08:16:05

الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين: للتحرّك

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LBCI News Lebanon

طالبت الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا، خلال مؤتمر صحفي بعنوان "تحديات حاضرها وأفق مستقبلها"، بالتحرك ، معتبرةً أنه من حق اللبنانيين معرفة مصير أحبائهم مهما طال الوقت على اختفائهم.