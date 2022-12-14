أخبار لبنان
14 كانون الأول 2022 - 08:16
14/12/2022 08:16:05
الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين: من حق اللبنانيين معرفة مصير أحبائهم
الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين: للتحرّك
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LBCI News Lebanon
طالبت الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا، خلال مؤتمر صحفي بعنوان "تحديات حاضرها وأفق مستقبلها"، بالتحرك ، معتبرةً أنه من حق اللبنانيين معرفة مصير أحبائهم مهما طال الوقت على اختفائهم.
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