فادي كرم: من الواضح أن فريق الممانعة لا يريد رئيساً

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LBCI News Lebanon

شدد النائب فادي كرم على أن المجلس النيابي هو الذي يتباحث لإيصال رئيس للجمهورية.



وقال: "من الواضح أن فريق الممانعة لا يريد رئيساً".



وقال بعد جلسة مجلس النواب: "عندما يكون أي طرف مأزوماً ويلجأ للكنيسة مثلاً، هذا تصرّف "بغير مكانه"".