أخبار لبنان
15 كانون الأول 2022 - 08:02
15/12/2022 08:02:33
فادي كرم: من الواضح أن فريق الممانعة لا يريد رئيساً
فادي كرم: من الواضح أن فريق الممانعة لا يريد رئيساً
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LBCI News Lebanon
شدد النائب فادي كرم على أن المجلس النيابي هو الذي يتباحث لإيصال رئيس للجمهورية.
وقال: "من الواضح أن فريق الممانعة لا يريد رئيساً".
وقال بعد جلسة مجلس النواب: "عندما يكون أي طرف مأزوماً ويلجأ للكنيسة مثلاً، هذا تصرّف "بغير مكانه"".
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