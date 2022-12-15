أخبار لبنان
15 كانون الأول 2022 - 08:02
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فادي كرم: من الواضح أن فريق الممانعة لا يريد رئيساً

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Lebanon News
شدد النائب فادي كرم على أن المجلس النيابي هو الذي يتباحث لإيصال رئيس للجمهورية. 

وقال: "من الواضح أن فريق الممانعة لا يريد رئيساً". 

وقال بعد جلسة مجلس النواب: "عندما يكون أي طرف مأزوماً ويلجأ للكنيسة مثلاً، هذا تصرّف "بغير مكانه"".
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