أخبار لبنان
15 كانون الأول 2022 - 08:01
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الخنسا زار رئيس الرابطة المارونية.. وحوار مطول حول الوضع في لبنان

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الخنسا زار رئيس الرابطة المارونية.. وحوار مطول حول الوضع في لبنان
Lebanon News
زار مسؤول العلاقات المسيحية في حزب الله الحاج محمد سعيد الخنسا والدكتور عبدالله زيعور رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم، في مقر الرابطة.

وقدم الخنسا وزيعور التهاني لمناسبة انتخاب كرم على رأس الرابطة، وبعيدي الميلاد ورأس السنة. 

وكان حوار مطول حول الوضع في لبنان من مختلف جوانبه، فشدد الطرفان على ضرورة ملء الشغور الرئاسي، وانتخاب رئيس للجمهورية. كما توافقا على العمل من أجل عودة النازحين السوريين سريعا إلى بلادهم بعدما استقرت الأوضاع فيها. 
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وكان حرص مشترك على رفض كل المشروعات التوطينية ومعالجة الازمة الاقتصادية والحد من هجرة الشباب اللبناني. 

كما أكد الطرفان وجوب استمرار التواصل بينهما وبين سائر المكونات اللبنانية، حرصا على سلامتها ومستقبلها.
 
 
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