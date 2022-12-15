أخبار لبنان 15 كانون الأول 2022 - 09:11 15/12/2022 09:11:00 نقاش حول فرص الاصلاح في لبنان والدور الذي تلعبه "كلنا ارادة" كمجموعة ضغط

نقاش حول فرص الاصلاح في لبنان والدور الذي تلعبه "كلنا ارادة" كمجموعة ضغط

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فرص الاصلاح في لبنان والدور الذي تلعبه "كلنا ارادة" كمجموعة ضغط كان محور نقاش شارك فيه رئيس مجلس ادارة كلنا ارادة الاعلامي البير كوستانيان في مقر الكتلة الوطنية في الجميزة. كوستانيان عدد ابرز الاصلاحات السياسية والاقتصادية المطلوبة للنهوض. الإعلان

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