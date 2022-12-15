أخبار لبنان
15 كانون الأول 2022 - 11:20
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بيان جديد لوزارة المال حول معاشات العسكريين والعاملين في القطاع العام والمتقاعدين

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بيان جديد لوزارة المال حول معاشات العسكريين والعاملين في القطاع العام والمتقاعدين
Lebanon News
أعلنت وزارة المالية أنها حوّلت إلى مصرف لبنان كل المبالغ المخصصة كراتبين (2) عن شهر تشرين الأول الماضي، للعسكريين وللعاملين في القطاع العام باستثناء اولئك الذين لم تحوّل إداراتهم الجداول الخاصة بهم لغاية تاريخه، كما حولت المبالغ المخصصة كمعاشات للمتقاعدين من عسكريين ومدنيين.

ويفترض بالمستفيدين الحصول على تلك الرواتب والمعاشات الخاصة بهم اعتباراً من يوم غد الجمعة 16 كانون الاول 2022.
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وتجدر الاشارة الى ان ما سيحصل عليه المتقاعدون راتب واحد من الراتبين بعدما كان سبق ان تقاضوا الراتب الاول بعدما تم تقديم موعده بسبب التأخير في الذي ادى الى صرف الراتب الاساسي في موعده وهذا ما تم لاحقاً.
 


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