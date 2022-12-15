نقابة المستشفيات في لبنان: نستنكر بشدّة الإعتداء والاعمال البربرية التي تطال الصروح الاستشفائية

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أعلنت قابة المستشفيات في لبنان في بيان انه "تبلغّت انه "بتاريخ اليوم ١٥كانون الاول الجاري، الساعة الواحدة ظهراً، دخل قسم الطوارىء في مستشفى الإسلامي الخيري طرابلس الطفل ع. ح.ص مصاباً بجرح سطحي ( ١،٥ سنتم في الجبين)، يرافقه المدعو ع.ص و ٤ اشخاص.وبعد تشخيص وضعه وتعقيم الجرح وتضميده، طُلب منهم الانتظار ريثما يشغر سرير للقيام بتقطيب الجرح، نظراً لوجود حالتين طارئتبن بحالة حرجة، الى جانب تسمّم طفل وقصور تنفّسي لطفل آخر. وبعد وقت لا يتعدى ال١٠ دقائق، وشغور سرير فحص، تم استدعاءهم لإجراء التقطيب، الا انه بدأ المدعو ع. ص بتوجيه الملامة والإنتقاد مع الإساءة الى المستشفى متلاسناً مع مديرة التمريض المتواجدة في القسم، فتدّخل الطبيب المقيم طالبا منه الهدوء سيما وانه بادر الى تحضير المريض، فقام مرافقو المريض بضرب الطبيب على ساقه. عندها وتحت تأثير الخوف، بادر الطبيب الى تقطيب الجرح وتضميده، فيما توّجه اليه المدعو ع. ص طالباً منه الخروج للتحدث معه، الا ان توّجه إليه بالضرب والشتم والتهديد له وللمستشفى معاً."واستنكرت نقابة المستشفيات في لبنان "بشدّة هذا الإعتداء وغيره من الحوادث والاعمال البربرية التي تطال الصروح الاستشفائية ملحقة الضرر بالطواقم الطبية والتمريضية والادارية فيها، وتطالب بإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة الفورية لوضع حد لها وضمان عدم تكرارها ."