أخبار لبنان
15 كانون الأول 2022 - 16:27
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بو حبيب تلقى اتصالا من نظيره الايرلندي: تحقيق دقيق بدأته السلطات اللبنانية بمشاركة اليونيفيل لكشف ملابسات حادثة العاقبية

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بو حبيب تلقى اتصالا من نظيره الايرلندي: تحقيق دقيق بدأته السلطات اللبنانية بمشاركة اليونيفيل لكشف ملابسات حادثة العاقبية
Lebanon News
دان وزير الخارجية والدفاع الايرلندي سيمون كوفني في اتصال مع وزير الخارجية والمغتربين  في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب "للحادث المؤلم الذي وقع اليوم في منطقة العاقبية جنوب لبنان وأودى بحياة جنديين وسقوط عدد من الجرحى من الكتيبة الايرلندية العاملة ضمن قوات اليونيفيل".

وقدم الوزير بوحبيب" تعازيه الحارة لحكومة وشعب إيرلندا وعائلة الجنديين المغفور لهما"، وأبدى أسفه" لهذا الحادث الأليم وثقته بأن تحقيقا" دقيقا" قد بدأته السلطات اللبنانية بمشاركة قوات اليونيفيل لكشف كل ملابسات الحادثة وصولا" لمحاسبة المسؤولين عنها". 
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واعاد التذكير" بالدور التاريخي والمميز والمستمر، دون انقطاع منذ العام ١٩٧٨، للكتيبة الايرلندية في عمليات حفظ السلام في جنوب لبنان"، مقدرا اياه.

من جهته، أبلغ الوزير الايرلندي نظيره اللبناني بإمكان ارسال لجنة إيرلندية لمتابعة التحقيقات، وبأنه سيقوم ببحث الموضوع مع الامين العام للأمم المتحدة خلال إجتماعهما المزمع عقده على هامش وجوده حاليا" في نيويورك.
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