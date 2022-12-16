ميقاتي يلتقي قائد "اليونيفل": التحقيقات مستمرّة وسيكون هناك محاسبة كاملة ولكل شخص عقابه (صور)

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كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه شدّد خلال لقائه بقائد اليونيفل في في الناقورة على التعاون الكامل بين القوات الدولية والجيش اللبناني كما أكّد أن التحقيقات مستمرّة وسيكون هناك محاسبة كاملة ولكل شخص عقابه.وقال: "عبّرنا لقائد اليونيفل عن حزننا الشديد وعن تمسّكنا بقوات اليونيفل في الجنوب وبالقرار 1701 وتحدثت معه عن الاوضاع العامة وأكدت ان البيئة في الجنوب هي بيئة طيبة ويتعاملون مع اليونيفل بتعامل عائلي".وكان ميقاتي قد زار صباح اليوم المقر العام لقيادة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان "اليونيفيل" في بلدة الناقورة، في زيارة تضامن بعد حادثة مقتل عنصر من الكتيبة الايرلندية وجرح ثلاثة آخرين في بلدة العاقبية في الجنوب أمس الاول.وقد وصل ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون معا الى الناقورة، وكان في إستقبالهما القائد العام لـ"اليونيفيل" الجنرال أرولدو لاثارو.وقد عقد إجتماع تم خلاله البحث في الحادثة وملابساتها والوضع في الجنوب،اضافة إلى شرح حول عمليات اليونيفيل والأنشطة التي تضطلع بها بالتعاون مع الجيش.وخلال الاجتماع قدم الرئيس ميقاتي تعازيه الى قيادة اليونيفيل بالجندي التابع للكتيبة الايرلندية الذي قتل في حادثة العاقبية، وتمنى الشفاء العاجل للجنود الثلاثة الذين اصيبوا في الحادثة ايضا.وتقدّم قائد الجيش العماد عون من قائد اليونيفيل الجنرال أرولدو لاثارو بأحر التعازي بوفاة الجندي الايرلندي متمنّيا الشفاء للجرحى. وثمّن تضحيات عناصر اليونيفيل الشريك الاستراتيجي للجيش في المحافظة على الأمن والاستقرار في الجنوب، مؤكّدا استمرار التنسيق والتعاون بينهما.