أخبار لبنان 16 كانون الأول 2022 - 05:02 16/12/2022 05:02:02 سعيد للـLBCI: كان يجب على حكومة ميقاتي ان تجتمع اليوم بشكل استثنائي بعد حادثة أمس

سعيد للـLBCI: كان يجب على حكومة ميقاتي ان تجتمع اليوم بشكل استثنائي بعد حادثة أمس

Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,فارس سعيد,سعيد للـLBCI: كان يجب على حكومة ميقاتي ان تجتمع اليوم بشكل استثنائي بعد حادثة أمس

LBCI News Lebanon





وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبرالـLBCI، وفي سياق حديثه عن حادثة أمس ومقتل الجندي الايرلندي، قال سعيد: "إذا لم يكن حزب الله هو الفاعل فعليه إخبارنا من الذي قام بهذا العمل، مؤكداً ان "هذا الحادث مدبّر للفت انتباه جهة معيّنة".

الإعلان

وقال: "ما فاجأني هو حجم الحقد الشعبي تجاه القوات الدولية التي لم تأت إلّا بالخير للبنان ولخيره وهناك حقد سياسي معيّن زرع في نفوس الناس تجاه هذه القوات".



وأوضح سعيد أننا "اليوم أمام حائط مسدود بمسألة انتخاب رئيس للجمهورية وأمام تردي الاوضاع الأمنية بدأت بحادثة الجندي الايرلندي أمس وأمام انكشاف على المستوى الأمني الداخلي خصوصا اذا لم يتسنَّ للجيش والحكومة تقديم اجابات واضحة حول ما حصل"، لافتاً الى أن "ايران تحاول زعزعة استقرار المنطقة من اجل استدعاء انتبتاه الولايات المتحدة".



في سياق منفصل، رأى سعيد ان الحوار الذي يدعو اليه الرئيس بري غير متكافىء وذلك لعدة أسباب ومنها ان هناك طرفاً اقليمياً يجلس على طاولة الحوار وهو حزب الله.









اكد رئيس المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني فارس سعيد انه كان يجب على حكومة الرئيس ميقاتي ان تجتمع اليوم بشكل استثنائي بمشاركة التيار الوطني الحر الذي هو حليف حزب الله من بعد الحادثة الكبيرة التي حصلت أمس.وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبرالـLBCI، وفي سياق حديثه عن حادثة أمس ومقتل الجندي الايرلندي، قال سعيد: "إذا لم يكن حزب الله هو الفاعل فعليه إخبارنا من الذي قام بهذا العمل، مؤكداً ان "هذا الحادث مدبّر للفت انتباه جهة معيّنة".وقال: "ما فاجأني هو حجم الحقد الشعبي تجاه القوات الدولية التي لم تأت إلّا بالخير للبنان ولخيره وهناك حقد سياسي معيّن زرع في نفوس الناس تجاه هذه القوات".وأوضح سعيد أننا "اليوم أمام حائط مسدود بمسألة انتخاب رئيس للجمهورية وأمام تردي الاوضاع الأمنية بدأت بحادثة الجندي الايرلندي أمس وأمام انكشاف على المستوى الأمني الداخلي خصوصا اذا لم يتسنَّ للجيش والحكومة تقديم اجابات واضحة حول ما حصل"، لافتاً الى أن "ايران تحاول زعزعة استقرار المنطقة من اجل استدعاء انتبتاه الولايات المتحدة".في سياق منفصل، رأى سعيد ان الحوار الذي يدعو اليه الرئيس بري غير متكافىء وذلك لعدة أسباب ومنها ان هناك طرفاً اقليمياً يجلس على طاولة الحوار وهو حزب الله.

الإعلان