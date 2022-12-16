أخبار لبنان
16 كانون الأول 2022 - 07:21
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قرار لمولوي باعتبار مجلس بلدية الفيدار في قضاء جبيل منحلا

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قرار لمولوي باعتبار مجلس بلدية الفيدار في قضاء جبيل منحلا
Lebanon News
اصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي قرارا حمل الرقم 1463، اعتبر فيه مجلس بلدية الفيدار في قضاء جبيل منحلا، على ان يتولى محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي القيام بأعمال المجلس البلدي حتى انتخاب مجلس بلدي جديد. 
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