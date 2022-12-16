هل توقفت آلات المسح الضوئي في مطار بيروت؟

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LBCI News Lebanon

علمت الـLBCI أن لا صحة لخبر توقف آلات المسح الضوئي (scanners) في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.



وأكدت المعلومات أن الوضع في المطار يسير بشكل طبيعي من دون أي مشاكل.