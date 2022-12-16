أخبار لبنان
16 كانون الأول 2022 - 10:25
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هل توقفت آلات المسح الضوئي في مطار بيروت؟

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هل توقفت آلات المسح الضوئي في مطار بيروت؟
Lebanon News
علمت الـLBCI أن لا صحة لخبر توقف آلات المسح الضوئي (scanners) في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأكدت المعلومات أن الوضع في المطار يسير بشكل طبيعي من دون أي مشاكل.
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