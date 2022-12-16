غريو زارت مدرسة "ليسيه سان نيقولا" في عين المير: لا مستقبل للبنان من دون القطاع التربوي

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استقبلت مدرسة "ليسيه سان نيقولا" في عين المير السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو وكان في استقبالها راعي الابرشية المطران ايلي بشارة الحداد ومدير المدرسة الاب جهاد فرنسيس والسيدة نيكول صاصي وانطوان صاصي وأعضاء من المجلس الاستشاري للمدرسة: رئيس بلدية عين المير نادر مخول ونائب رئيس اتحاد بلديات جزين رئيس بلدية لبعا فادي رومانوس والدكتورة دينا صيداني رئيسة جامعة القديس يوسف في عبرا، والهيئتان الادارية والتعليمية والطلاب وطلاب المدرسة المختصة بيت جو جيت وحنا رومانوس.الاحتفال بدأ بالنشيدين اللبناني والفرنسي، ثم جالت السفيرة على الطلاب الذين سلموها بدورهم اشغالا من صنع ايديهم، ثم عقدت اجتماعاً مع المطران حداد والاب فرنسيس والمجلس الاستشاري. وكانت كلمات في المناسبة.وتحدثت السفيرة آن غريو شاكرة المدرسة على هذا الاستقبال المميز، منوهة بدور "ليسيه سان نيقولا" في المنطقة. وقالت: "لقد سمعت الكثير عن هذه المدرسة وعن عملها وجودتها التعليمية".وأكدت "مساعدة فرنسا للبنان، لأن لا مستقبل للبنان من دون القطاع التربوي الذي يؤمن التنوع والانصهار الوطني". وشددت على اختيار اللبنانيين هم انفسهم لبلدهم ودور الشباب في صنع المستقبل.وعبرت غرييو عن فرحها بهذه الزيارة التي "أعطتها الكثير من الأمل".