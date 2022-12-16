أبيض أطلق المرحلة الثانية من حملة التلقيح ضد الكوليرا: أسباب الإنتشار لا تزال موجودة

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أطلق وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس أبيض المرحلة الثانية من حملة التلقيح ضد وباء "الكوليرا" مع وصول تسعمائة ألف لقاح إلى لبنان.وأكد أبيض في الكلمة التي ألقاها البدء بالمرحلة الثانية من نشر اللقاح مع وصول تسعمائة ألف لقاح، وذلك وفق الخطة الموضوعة في المناطق التي تم تسجيل عدد مرتفع من الإصابات فيها سواء في الشمال أم بعلبك الهرمل أم البقاع.وشدد وزير الصحة العامة على ضرورة عدم التراخي وإهمال الحصول على اللقاح في ظل انخفاض عدد الإصابات، محذرا من هذا الموضوع لاعتبارات عدة أولها أن الأسباب التي أدت إلى انتشار الكوليرا لا تزال موجودة.وأشار إلى أن هناك حالات مسجلة في لبنان كما أن عدد الحالات مرتفع جدا في بلدان الجوار، ورغم أن عملا جيدا تم القيام به على صعيد شبكات الخدمات الأساسية المتعلقة بتأمين المياه السليمة والصرف الصحي، إلا أن المطلوب لا يزال كبيرا جدا، لأن الواقع الحالي يساعد للأسف على انتشار الوباء.ودعا ابيض إلى "عدم التراخي أو التساهل"، معتبرا أن تحقيق النتائج الممتازة في احتواء الوباء لا يعني أن العمل انتهى، بل يجب التكاتف والتعاون مع الفرق الميدانية لإنهاء المرحلة الثانية من نشر اللقاح وزيادة مستوى الأمان في المجتمع.وختم ابيض، منوها بالقدرة التي أثبتها النظام الصحي بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين على احتواء الوباء، رغم أن هذا النظام منهك بسبب الأزمة التي يشهدها لبنان.