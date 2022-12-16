أخبار لبنان
16 كانون الأول 2022 - 15:24
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لجنة وزارية لوضع معايير ماهية الأمور التي لا تحتمل الإنتظار

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لجنة وزارية لوضع معايير ماهية الأمور التي لا تحتمل الإنتظار
Lebanon News
ستجتمع لجنة وزارية صباحا مؤلفة من الوزراء (الثقافة، التربية، العدل، الداخلية) لوضع معايير ماهية الأمور التي لا تحتمل الإنتظار، لاقرارها، وذلك بعد اللقاء التشاوري الذي انعقد اليوم بين الوزراء.
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