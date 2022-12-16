لجنة وزارية لوضع معايير ماهية الأمور التي لا تحتمل الإنتظار

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LBCI News Lebanon

ستجتمع لجنة وزارية صباحا مؤلفة من الوزراء (الثقافة، التربية، العدل، الداخلية) لوضع معايير ماهية الأمور التي لا تحتمل الإنتظار، لاقرارها، وذلك بعد اللقاء التشاوري الذي انعقد اليوم بين الوزراء.