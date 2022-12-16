رسالة من مينينديز وريش الى بلينكن ويلين تطلب استخدام العقوبات للضغط على السياسيين اللبنانيين

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بعث رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي روبرت مينينديز، والعضو الجمهوري الاول جايمس ريش، برسالة إلى وزير الخارجية الاميركية أنطوني بلينكن ووزيرة الخزانة الاميركية جانيت يلين، يطلب منهما استخدام كل النفوذ المتاحة من بينها استخدام العقوبات، لضمان قيام المشرعين النواب اللبنانيين، بانتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية وتأليف حكومة.ومن ما جاء في رسالة مينديز: "لا يمكن التقليل من الحاجة إلى حكومة فعالة، خالية من النفوذ الأجنبي الخبيث، وتعطي الأولوية لاحتياجات الناس".وأضافت الرسالة الموجهة إلى إدارة بايدن: "على رئيس مجلس النواب نبيه بري، وغيره من السياسيين الموالين لحزب الله، التوقف عن ممارسة الألعاب الإجرائية مع مستقبل لبنان والسماح بالحفاظ على النصاب القانوني وإجراء التصويت على أساس الغالبية البسيطة في جلسات متتالية".واشارت الرسالة ايضا الى أنه يجب على الإدارة التنسيق مع الحلفاء في الاتحاد الأوروبي بشأن عقوبات مستقبلية محتملة تستهدف النخبة المالية والسياسية في لبنان من مختلف الطوائف.