أخبار لبنان
18 كانون الأول 2022 - 16:00
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رعية مار تقلا الحازمية تحتفل بعيد الميلاد "سوا العيد أحلا"

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Lebanon News
في زمن الميلاد، احتفلت رعية مار تقلا الحازمية بالعيد، بريسيتال ميلادي احياه اولاد الرعية ضمن نشاطاتها الميلادية التي اطلقت عليها اسم سوا العيد أحلا. 

وفي الاحتفالات ايضاً، معرض ميلادي يساهم في تحريك العجلة الاقتصادية. 
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