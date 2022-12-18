رعية مار تقلا الحازمية تحتفل بعيد الميلاد "سوا العيد أحلا"

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LBCI News Lebanon

في زمن الميلاد، احتفلت رعية مار تقلا الحازمية بالعيد، بريسيتال ميلادي احياه اولاد الرعية ضمن نشاطاتها الميلادية التي اطلقت عليها اسم سوا العيد أحلا.



وفي الاحتفالات ايضاً، معرض ميلادي يساهم في تحريك العجلة الاقتصادية.