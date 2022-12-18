أخبار لبنان
18 كانون الأول 2022 - 16:00
18/12/2022 16:00:00
رعية مار تقلا الحازمية تحتفل بعيد الميلاد "سوا العيد أحلا"
رعية مار تقلا الحازمية تحتفل بعيد الميلاد "سوا العيد أحلا"
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LBCI News Lebanon
في زمن الميلاد، احتفلت رعية مار تقلا الحازمية بالعيد، بريسيتال ميلادي احياه اولاد الرعية ضمن نشاطاتها الميلادية التي اطلقت عليها اسم سوا العيد أحلا.
وفي الاحتفالات ايضاً، معرض ميلادي يساهم في تحريك العجلة الاقتصادية.
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