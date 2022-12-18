أخبار لبنان
18 كانون الأول 2022 - 13:47
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متعاقدو المهني والتقني الرسمي: الإستمرار بالإضراب حتى تحقيق المطالب

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متعاقدو المهني والتقني الرسمي: الإستمرار بالإضراب حتى تحقيق المطالب
Lebanon News
أكدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان موقفها المعلن في بياناتها السابقة لجهة الإستمرار بالإضراب الى حين الحصول على المطالب التي تحافظ على حقوق الأساتذة المتعاقدين، كما طالبت المعنيين في الشأن التربوي بإعطاء الحقوق، إنقاذا للعام الدراسي، وحفاظا على قطاع التعليم الرسمي بشكل عام، والمهني والتقني بشكل خاص.
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وكانت اللجنة قد عقدت إجتماعا مع مندوبي المعاهد والمدارس الفنية عبر تطبيق "زووم"، وذلك لمناقشة الأوضاع في التعليم المهني والتقني وخصوصا التوقف عن التعليم المستمر من تاريخ 5/12/2022، وقد جرى تقييم هذه المرحلة، والتأكيد على المطالب المتعلقة بحقوق الأساتذة المتعاقدين، كما تم التصويت على الإستمرار بالإضراب من عدمه، وكانت الأكثرية "مع الإستمرار بالإضراب.
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