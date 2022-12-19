سكاف للـLBCI: انتخاب رئيس الجمهورية لن يحصل بدون مباركة من السعودية... وايران قد تقبل اليوم برئيس توافقي

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رأى النائب غسان سكاف أن التدهور الاقتصادي يشمل كل اطياف المجتمع بما فيها القوى الامنية، وقال: "قدمت اقتراح قانون لتسهيل امور القوى الامنية وانشاء صندوق لدعم افرادها".واشار خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI الى أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يعمل على موضوع الرئاسة في لبنان وزيارة البطريرك الراعي الى عمان والاردن تدخل في إطار التحضير والضغط بانتجاه انتاج رئيس للجمهورية.واعتبر سكاف أن انتخاب رئيس الجمهورية لن يحصل بدون مباركة من السعودية والتي لن تقبل ان يتم انتخاب رئيس معادٍ لها ثم يُطلب منها الدعم الاقتصادي والمالي، خصوصا وأن الأهم اليوم من الرئيس والحكومة هو الملف الاقتصادي الذي لا يمكن ان يأتي الا من الخليج.ولفت الى أن حزب الله وايران قد يقبلان اليوم برئيس توافقي أكثر من قبل.وشدد سكاف على ضرورة الحوار لأنه يؤمن آلية لعدم قطع التواصل بين الفرقاء، قائلا : "كان يجب وضع جدول اعمال وآلية للحوار".وشرح ان التعديل الدستوري يوجب وجود حكومة فاعلة ورئيس للجمهورية، وفي حال اتى قائد الجيش قد يكون بسبب تقاعس القوى السياسية وتدخلات خارجية.