تعميم لوزارة البيئة حول دفاتر الشروط النموذجية لكنس وجمع النفايات الصلبة

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أعلن المكتب الاعلامي لوزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين أنه "نشر في العدد 53 من الجريدة الرسمية تاريخ 8/12/2022، التعميم رقم 4/1 تاريخ 17/11/2022 الصادر عن وزارة البيئة بشأن دفاتر الشروط النموذجية لعملية كنس وجمع النفايات الصلبة، والتي اعدّتها الوزارة بالتنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار، وهي عبارة عن مجلّدين:- المجلّد رقم 1: نطاق المشروع (63 صفحة)- المجلّد رقم 2: متطلّبات - جداول - نماذج (16 صفحة)وذلك للاستئناس بها من قبل البلديّات واتحاداتها والقائمقامين والمحافظين في إطار جهودهم لتحسين إدارة النفايات الصلبة على الصعيد المحلّي، تطبيقاً للامركزية ومبدأ الحلول التي نصّت عليها المادة 9 من القانون 80/2018 حول الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة. مع الإشارة إلى أنّ هذا التعميم لا يحلّ بأي شكل من الأشكال مكان الرقابة السابقة و/أو اللاحقة لديوان المحاسبة وفق القوانين والأنظمة المرعيّة.ويأتي هذا التعميم من ضمن سلسلة من المبادرات التي تقوم بها وزارة البيئة لتوفير شروط تطبيق اللامركزية في إدارة النفايات الصلبة، كما نصّ القانون المذكور. وستعلن عن المبادرات الأخرى تباعاً، المالية منها (مثل تأمين الهبات وقوننة موضوع استرداد الكلفة)، والتقنية (تقوية القدرات)، والتوعوية.هذا، ويأتي هذا التعميم سنداً للنصوص القانونية التالية:- أحكام القانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 (الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة)، لا سيّما البند ب من الفقرة (3) من المادة 11 منه، والمتعلّقة بوجوب تضمين البرامج المحليّة لإدارة النفايات الصلبة "وسائل الجمع والنقل – بما فيها مشاريع دفاتر الشروط"،- قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 23/2/2022 بالموافقة على "التوجّهات الاستراتيجية لوزارة البيئة للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في لبنان" و"تكليف الوزير اعداد الخطوات اللازمة لوضعها موضوع التنفيذ"، وتحديداً التوجّه الاستراتيجي الأول المتعلّق بـ"تطبيق القانون 80/2018..."، والتوجّه الاستراتيجي الثاني المتعلّق ـ"بتعزيز اللامركزية وتمكين السلطات المحلية..."،- الفقرة 4-1-1 من تقرير اللجنة الفنيّة المشكّلة بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 96/2020 تاريخ 5/6/2020 لمساندة اللجنة الوزارية المولجة دراسة موضوع معالجة النفايات الصلبة (10/تموز/2020)، لا سيّما البند الثاني المتعلّق بانجاز الدفاتر النموذجية للجمع والنقل وتعميمها على البلديات واتحاداتها، وذلك تفعيلاً لتطبيق المرسوم 5605/2019 حول الفرز من المصدر،- البند 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 27/8/2019 (خارطة الطريق 2019-2030 للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة) والذي نصّ على ما حرفيّته "تكليف وزارة البيئة وضع دفاتر الشروط النموذجية بصيغتها النهائية لعملية كنس وجمع النفايات الصلبة والتي اعدّتها الوزارة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 45 تاريخ 11/1/2018 وعلى أن يصار إلى تعميمها على البلديات واتحاداتها عبر وزارة الداخلية والبلديات للاستئناس بها"،ويمكن تحميل التعميم على الموقع الالكتروني التالي:http://www.pcm.gov.lb/archive/j2022/j53/wfk/kbi4-1.htm".