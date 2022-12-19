عمران رضا التقى الأبيض: وكالات الأمم المتحدة وبرامجها المختلفة حريصة على الاستمرار بدعم لبنان

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استقبل وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض، في مكتبه، منسق الأمم المتحدة للشؤون الانسانية في لبنان عمران رضا. واستعرضا خلال اللقاء التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في هذه المرحلة وانعكاساتها على الخدمات الصحية والاستشفائية وعلى الامور الحياتية للمواطنين والنازحين على حد سواء.وثمن المنسق الأممي "الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة في هذه المرحلة الصعبة لتأمين رعاية صحية جيدة لجميع المقيمين على الاراضي اللبنانية، الى جانب مكافحتها للأوبئة وأخرها الكوليرا".وأكد أن "وكالات الأمم المتحدة وبرامجها المختلفة حريصة على الاستمرار بدعم لبنان وتمكينه بالموارد المادية والتقنية اللازمة له في هذه المرحلة".من جهته، أعرب الأبيض عن تقديره "لدعم الامم المتحدة للبنان والقطاع الصحي بالتحديد، وحث على "زيادة الدعم المقدم، في هذه المرحلة، وتوسيعه ليشمل المشاريع والبرامج الحالية والمستقبلية. وأشار الى أهمية التنسيق وعلى المستويات كافة بين برامج الأمم المتحدة والبرامج القائمة في الوزارات اللبنانية وفي مقدمتها وزارة الصحة العامة.