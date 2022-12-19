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معرض في فندق فينيسيا يهدف الى تعزيز المعنى الحقيقي لعيد الميلاد المتجسد بالعطاء والمشاركة.المعرض يضم مساحات خاصة لنخبة من الفنانين التشكيليين والمصممين اللبنانيين الذين يعرضون احدث ابتكاراتهم من مجوهرات وازياء واكسسوارات موضة وأثاث للمنازل بالاضافة الى تحف واعمال فنية أخرى.ويتخلل المعرض حفلات استقبال لعدد كبير من الجمعيات الخيرية اللبنانية لجمع التبرعات لها بغية دعمها في مسيرتها.كما ويدعم المعرض المؤسسات المتوسطة والصغيرة سعياً لتنشيط العجلة الاقتصادية.وقد حضر حفل الافتتاح حشد من الوزراء والنواب والسيايين والدبلوماسيين.