أخبار لبنان
19 كانون الأول 2022 - 14:48
Back

معرض في فندق فينيسيا يهدف الى تعزيز المعنى الحقيقي لعيد الميلاد

مساحات خاصة لنخبة من الفنانين التشكيليين والمصممين اللبنانيين Lebanon, news ,lbci ,أخبار دوروثي شيا, معرض ميلادي,فندق فينيسيا,مساحات خاصة لنخبة من الفنانين التشكيليين والمصممين اللبنانيين
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
معرض في فندق فينيسيا يهدف الى تعزيز المعنى الحقيقي لعيد الميلاد المتجسد بالعطاء والمشاركة. 

المعرض يضم مساحات خاصة لنخبة من الفنانين التشكيليين والمصممين اللبنانيين الذين يعرضون احدث ابتكاراتهم من مجوهرات وازياء واكسسوارات موضة وأثاث للمنازل بالاضافة الى تحف واعمال فنية أخرى. 

ويتخلل المعرض حفلات استقبال لعدد كبير من الجمعيات الخيرية اللبنانية لجمع التبرعات لها بغية دعمها في مسيرتها.
الإعلان

كما ويدعم المعرض المؤسسات المتوسطة والصغيرة سعياً لتنشيط العجلة الاقتصادية. 

وقد حضر حفل الافتتاح حشد من الوزراء والنواب والسيايين والدبلوماسيين.

الإعلان
إقرأ أيضاً