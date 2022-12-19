أخبار لبنان
19 كانون الأول 2022 - 13:51
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مصلحة الليطاني: انقطاع التغذية الكهربائية في البقاع الغربي

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مصلحة الليطاني: انقطاع التغذية الكهربائية في البقاع الغربي
Lebanon News
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أنه "في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الواقع في ١٩ ١٢- ٢٠٢٢، وبنتيجة الحمولات الزائدة على خطوط ١٥ ك.ف. في البقاع الغربي: خطي القرعون - مشغرة وعيتنيت - عانا العائدة لمؤسسة كهرباء لبنان والمغذاة من محطة عبد العال عبر المحول ٦٦ ك.ف. / ١٥ ك.ف. رقم ١ ، فقد حصل عطل طارئ على هذا المحول ادى الى انقطاع التغذية الكهربائية بشكل كلي على هذه الخطوط".
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وقال البيان: "حيث ان المحول المذكور يعود الى مؤسسة كهرباء لبنان، فقد ابلغتها المصلحة بالعطل ويجري التنسيق معها للكشف من قبل الفرق الفنية المختصة لدى المؤسسة لتحديد كيفية اصلاح هذا العطل او تأمين محول بديل لاعادة تغذية الخطوط المذكورة. ولاصلاح العطل او استبدال المحول من قبل مؤسسة كهرباء، فإن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تضع جميع امكانياتها وفرقها الفنية بتصرف المؤسسة لتنفيذ الاشغال في اسرع وقت ممكن".
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