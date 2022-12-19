أخبار لبنان
19 كانون الأول 2022 - 21:59
19/12/2022 21:59:00
اجتماع للجنة المنبثقة عن لجنة الاشغال.. وبحث في ملف صوامع مرفأ بيروت
في مجلس النواب اجتماع للجنة المنبثقة عن لجنة الاشغال..
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LBCI News Lebanon
في مجلس النواب، عقدت اللجنة المنبثقة عن لجنة الاشغال النيابية اجتماعا خصص للبحث في ملف صوامع مرفأ بيروت.
وانتقد النواب التأخير الحاصل في تنفيذ المراحل على الارض والمرتبطة بتنظيف ومعالجة المنطقة بالاهراءات.
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