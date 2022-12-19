أخبار لبنان
19 كانون الأول 2022 - 21:59
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اجتماع للجنة المنبثقة عن لجنة الاشغال.. وبحث في ملف صوامع مرفأ بيروت

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Lebanon News
في مجلس النواب، عقدت اللجنة المنبثقة عن لجنة الاشغال النيابية اجتماعا خصص للبحث في ملف صوامع مرفأ بيروت.

وانتقد النواب التأخير الحاصل في تنفيذ المراحل على الارض والمرتبطة بتنظيف ومعالجة المنطقة بالاهراءات.
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