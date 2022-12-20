أخبار لبنان
20 كانون الأول 2022 - 09:58
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حميه اعطى توجيهاته للبقاء على جهوزية تامة لمراكز جرف الثلوج منعاً لإقفال الطرق

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حميه اعطى توجيهاته للبقاء على جهوزية تامة لمراكز جرف الثلوج منعاً لإقفال الطرق
Lebanon News
 عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه في مكتبه في الوزارة ظهر اليوم، اجتماعاً مع المدير العام للطرق والمباني المهندس طانيوس بولس والمديرين الإقليمين في الوزارة.

واطلع حميه خلال الاجتماع من المجتمعين على آخر الاستعدادات والتحضيرات الضرورية لمراكز جرف الثلوج، وجهوزية الآليات بعد ان تمت صيانتها أخيرا.
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واعطى حميه توجيهاته بضرورة البقاء على جهوزية تامة في  المراكز المعتمدة كافة، مؤكداً "اهمية التواصل مع الاجهزة المعنية في وزارة المالية لإنجاز كامل الملفات المعنية في هذا الخصوص".
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