أخبار لبنان
20 كانون الأول 2022 - 10:17
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سليمان فرنجيه استقبل فرونتسكا وبحثا في الأوضاع في لبنان والمنطقة

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سليمان فرنجيه استقبل فرونتسكا وبحثا في الأوضاع في لبنان والمنطقة
Lebanon News
استقبل رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في حضور الوزير السابق روني عريجي والدكتور جان بطرس. 

وقد تم البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
 
 
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