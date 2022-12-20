أخبار لبنان 20 كانون الأول 2022 - 10:17 20/12/2022 10:17:16 سليمان فرنجيه استقبل فرونتسكا وبحثا في الأوضاع في لبنان والمنطقة

سليمان فرنجيه استقبل فرونتسكا وبحثا في الأوضاع في لبنان والمنطقة

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LBCI News Lebanon

استقبل رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في حضور الوزير السابق روني عريجي والدكتور جان بطرس.



وقد تم البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. الإعلان

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