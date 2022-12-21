المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: تحسن الوضع البيئي للنهر في الحوض الادنى

مقارنة نتائج تحليل المؤشرات الجرثومية بين ٢٠٢١ و٢٠٢٢ لنهر الليطاني..

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LBCI News Lebanon





وكانت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وفي إطار مهمتها بتحليل المياه في نهر الليطاني بشكل دوري ومراقبة التغيرات التي تطرأ على نوعية المياه، قد عرضت تقرير نهاية عام 2022 واوضحت فيه التغيرات التي طرأت على نوعية المياه من الناحية الجرثومية وذلك بين عامي 2021 و2022.

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وتمت مقارنة نتائج تحليل المؤشرات الجرثومية نفسها بين عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ وبينت النتائج ما يلي: عكست مقارنة نتائج تحليل المؤشرات الجرثومية نفسها بين عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ في نهر الليطاني تحسناً للوضع البيئي في الحوض.وكانت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وفي إطار مهمتها بتحليل المياه في نهر الليطاني بشكل دوري ومراقبة التغيرات التي تطرأ على نوعية المياه، قد عرضت تقرير نهاية عام 2022 واوضحت فيه التغيرات التي طرأت على نوعية المياه من الناحية الجرثومية وذلك بين عامي 2021 و2022.وتمت مقارنة نتائج تحليل المؤشرات الجرثومية نفسها بين عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ وبينت النتائج ما يلي:

- في الحوض الادنى لنهر الليطاني: انخفاض نسبة المؤشرات الجرثومية المتمثلة بكل من القولونيات الاجمالية والقولونيات المتحملة للحرارة بنسب ملحوظة من عام ٢٠٢١ لعام ٢٠٢٢. حيث انخفضت نسبة القولونيات الاجمالية من نسب كبيرة (٨٣،٠٠٠ مستعمرة / ١٠٠ مل) في بعض الاحيان الى نسب منخفضة تقارب الحد الاقصى المسموح به في مياه الري (انخفضت الى ١٢٠٠ مستعمرة / ١٠٠ مل وهي نسبة جيدة جدا تلامس الحد الاقصى المسموح والذي هو ١٠٠٠ مستعمرة / ١٠٠ مل). اما نسبة القولونيات المتحملة للحرارة فانخفضت نسبتها ايضا بشكل ملحوظ من ٢٦،٠٠٠ مستعمرة / ١٠٠ مل الى ما يترواح بين ٤٥٠ و ١٠٠٠ مستعمرة / ١٠٠ مل.



- الحوض الاعلى لنهر الليطاني: اختلف الحال في الحوض الاعلى بشكل كلي حيث شهدت كافة نقاط الاعتيان ارتفاعا ملحوظا في نسب القولونيات الاجمالية فارتفعت احيانا من ما يقارب ١٥،٠٠٠ مستعمرة / ١٠٠ مل الى حوالي ال ٣٠٠،٠٠٠ مستعمرة / ١٠٠ مل.



واعتبرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أن هذه تعكس النتائج تحسنا للوضع البيئي للنهر في الحوض الادنى نتيجة سعيها لازالة كافة التعديات، وهي ايضا تعكس تدهورا بيئيا مستمرا لنهر الليطاني في الحوض الاعلى ناتجا عن الالقاء المستمر للصرف الصحي مباشرة في نهر الليطاني.