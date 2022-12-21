معاينة إستثنائية لمكب النفايات في طرابلس.. تجنباً لكارثة شبيهة بإنفجار بيروت

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بعد سلسلة الحرائق التي اندلعت في مكب النفايات في طرابلس، وبعد التحذيرات التي أطلقها الأهالي خوفاً من إنفجار المكب، علمت الـLBCI أن قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار اجرت بالتعاون مع فوج الهندسة في الجيش اللبناني والهيئة الوطنية للطاقة الذرية والخبير ريمون متري معاينة إستثنائية للمكب للتأكد من انبعاث غاز الميتان الخطير منه إضافة الى احتمال وجود نفايات صناعية وطبية قد تؤدي إلى انبعاثات نووية.كل ذلك بهدف إتخاذ إجراءات إستباقية تمنع وقوع أي كارثة شبيهة بإنفجار مرفأ بيروت. وعندما يقدم متري تقريره إضافة الى تقريري خبير المتفجرات العسكري وخبير الطاقة الذرية، تتخذ القاضية نصار القرار المناسب.