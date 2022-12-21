مولوي: سمعت من المسؤولين المصريين وقوفهم الى جانب لبنان ودعمهم المستمر له

وزير الداخلية: تصميم لبناني لإعادة بناء البلد على أسس السيادة والقانون

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LBCI News Lebanon

أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي على تصميم اللبنانيين في الداخل والاغتراب لإعادة بناء لبنان على أسس السيادة والقانون، وعلى مبادئ المساواة والعدالة.



وأشار خلال لقاء الجالية اللبنانية في جمهورية مصر العربية في دارة سفير لبنان في القاهرة علي الحلبي الى أنه سمع من المسؤولين المصريين الذين التقاهم وقوفهم الى جانب لبنان ودعمهم المستمر له لما فيه مصلحة الشعب اللبناني، مكرراً أمامهم تأكيده العمل الجدي والمتواصل لحماية مجتمعاتنا العربية في إطار تعزيز الأمن العربي المشترك واتخاذ الاجراءات الآيلة الى إعادة الثقة وطمأنة الأشقاء العرب والعالم.