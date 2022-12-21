حميه تلقى وعداً من البنك الدولي لتمديد قرض الطرق والعمالة

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بحث وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه مع وفد من البنك الدولي برئاسة مدير مجموعة البنك الدولي في الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه، في الملفات التي سبق وان تم الاتفاق على إنجازها بتمويل من البنك، خصوصا خطة إعادة إعمار مرفأ بيروت، فضلاً عن قرض مشروع الطرقات والعمالة.وأشار حميه الى انه تسلّم اليوم من البنك الدولي خيارات عدة تتعلق بخطة إعادة إعمار مرفأ بيروت ، كما كان متفق عليه.اما بخصوص قرض مشروع الطرق والعمالة الممول من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار والذي انفق منه ما يقرب نصف المبلغ، ولأن الفترة المتبقية لإنتهاء مدة العقد لإنفاق ما تبقى من قيمته لغاية حزيران 2023 اصبحت قصيرة، عبّر كاريه عن ارتياح البنك الدولي لإيجابية تعاطي وزارة الاشغال العامة والنقل مع البنك، واصفاً اياه بالمثمر والبناء، مشيرا إلى أنه وعد حميه بتمديد القرض المذكور حتى حزيران 2024 كي يتسنى لمجلس الانماء والاعمار استعمال الأعمال المنشودة خلال عام ونصف.