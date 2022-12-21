أخبار لبنان
21 كانون الأول 2022 - 06:55
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حميه تلقى وعداً من البنك الدولي لتمديد قرض الطرق والعمالة

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حميه تلقى وعداً من البنك الدولي لتمديد قرض الطرق والعمالة
Lebanon News
بحث وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه مع وفد من البنك الدولي برئاسة مدير مجموعة البنك الدولي في الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه، في الملفات التي سبق وان تم الاتفاق على إنجازها بتمويل من البنك، خصوصا خطة إعادة إعمار مرفأ بيروت، فضلاً عن قرض مشروع الطرقات والعمالة.

وأشار حميه الى انه تسلّم اليوم من البنك الدولي  خيارات عدة تتعلق بخطة إعادة إعمار مرفأ بيروت ، كما كان متفق عليه.
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اما بخصوص قرض مشروع الطرق والعمالة الممول من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار والذي انفق منه ما يقرب نصف المبلغ، ولأن الفترة المتبقية لإنتهاء مدة العقد لإنفاق ما تبقى من قيمته لغاية حزيران 2023 اصبحت قصيرة، عبّر كاريه عن ارتياح البنك الدولي لإيجابية تعاطي وزارة الاشغال العامة والنقل مع البنك، واصفاً اياه بالمثمر والبناء، مشيرا إلى أنه وعد حميه بتمديد القرض المذكور حتى حزيران 2024 كي يتسنى لمجلس الانماء والاعمار استعمال الأعمال المنشودة خلال عام ونصف.
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