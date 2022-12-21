هل من مؤتمر دولي حول لبنان مطلع العام المقبل؟

الانظار تتجه حول امكانية عقد مؤتمر دولي حول لبنان..

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LBCI News Lebanon

صحيح ان مؤتمر بغداد 2 انتهى من دون التطرق للملف اللبناني بشكل جوهري، الا ان الانظار تتجه حول امكانية عقد مؤتمر دولي حول لبنان مطلع العام المقبل... ماذا في التفاصيل؟