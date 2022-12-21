أخبار لبنان
21 كانون الأول 2022 - 09:09
21/12/2022 09:09:00
هل من مؤتمر دولي حول لبنان مطلع العام المقبل؟
الانظار تتجه حول امكانية عقد مؤتمر دولي حول لبنان..
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LBCI News Lebanon
صحيح ان مؤتمر بغداد 2 انتهى من دون التطرق للملف اللبناني بشكل جوهري، الا ان الانظار تتجه حول امكانية عقد مؤتمر دولي حول لبنان مطلع العام المقبل... ماذا في التفاصيل؟
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