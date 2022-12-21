أخبار لبنان
21 كانون الأول 2022 - 09:09
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هل من مؤتمر دولي حول لبنان مطلع العام المقبل؟

الانظار تتجه حول امكانية عقد مؤتمر دولي حول لبنان.. Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان, مؤتمر دولي,بغداد 2,الانظار تتجه حول امكانية عقد مؤتمر دولي حول لبنان..
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Lebanon News
صحيح ان مؤتمر بغداد 2 انتهى من دون التطرق للملف اللبناني بشكل جوهري، الا ان الانظار تتجه حول امكانية عقد مؤتمر دولي حول لبنان مطلع العام المقبل... ماذا في التفاصيل؟ 
 
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