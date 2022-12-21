اجتماع خُصص للقطاع الصحي والمستشفيات: اعتماد الأدوية الاساسية لدعمها... ماذا عن الاعتمادات؟

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بحث رئيس حكومة تصريف الاعمال نحيب ميقاتي، خلال اجتماع خُصص لأوضاع القطاع الصحي والمستشفيات في السراي الحكومي، في الأمور الصحية، وإعادة النظر التعرفات الطبية ومسائل الأدوية ومدى توافرها، وتوفير الأموال والسلف اللازمة للمستشفيات من أجل مساعدة المرضى.وحضر الاجتماع كل من وزراء المال يوسف الخليل، والصحة العامة فراس أبيض، والعمل مصطفى بيرم، بالاضافة إلى نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، ومدير مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت جوزف عتيق.وأكد بيرم بعد الاجتماع أن هناك أمور سيتابعها ميقاتي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تتعلق بتسهيل دفع المستحقات عبر البنوك، كما هناك أمور لدى وزير المالية تتعلق بتوفير السلفات والتدوير في الأوقات المناسبة وتسهيل عمليات الدفع، كاشفا أنه تم الإتفاق على عقد اجتماع بين وزراء العمل والصحة والمدير العام للضمان والمدير العام لتعاونية موظفي الدولة من أجل إعادة النظر باللائحة الدوائية الواسعة جدا.وسيتم اعتماد الأدوية الاساسية لدعمها، فبدلا من أن يدفع المواطن مبالغ كبيرة على كل الأدوية ويحصل على دعم صغير، سيتم اعادة النظر بهذه اللائحة لتلبية اكثر الأمراض المتداولة، وسيعقد لقاء قريب لبحث هذا الأمر، بحسب وزير العمل.وأشار بيرم إلى أن كل خطوة تقوم بها الحكومة يسبقنا فيها ارتفاع صرف الدولار، ولكن نعمل على طريقتنا، وما لا يدرك كله لا يدرك جله، وكل ذلك من أجل أن تبقى هناك مواكبة دائمة تحقق مصلحة المواطن أولا.