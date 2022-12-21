بخاري يزور البطريرك يوسف العبسي واستعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك

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LBCI News Lebanon

قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، اليوم، بزيارة البطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، في مقر البطريركية بالربوة.



وخلال اللقاء قدم بخاري التهنئة بمناسبة الاعياد الميلادية، كما جرى بحث عدد من الموضوعات المختلفة ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الاستحقاقات الرئاسية وانتخاب رئيس لكل اللبنانيين يعمل على اخراج البلد من الازمة التي يعيشها ويعيد لبنان الى انتمائه العربي وحياده كما تم استعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.