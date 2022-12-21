شقير بحث مع رئيس إتحاد الغرف العربية سبل تفعيل العمل الإقتصادي العربي المشترك

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التقى رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير رئيس اتحاد الغرف العربية رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس يرافقه الأمين العام للإتحاد خالد حنفي، وجرى البحث في سبل تطوير وتفعيل العمل الإقتصادي المشترك بين الدول العربية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص العربي.وفي مستهل اللقاء، رحب شقير بالضيف، وأكد إعطاء الهيئات الاقتصادية الأولوية لتعزيز التعاون الإقتصادي العربي المشترك، مشدداً على ان هذا الأمر يشكل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف الدول العربية.ولفت شقير الى انه "في الدول العربية هناك الكثير من الفرص المتنوعة والواعدة وعلينا كإتحاد غرف عربية وكقطاع خاص عربي التعاون والتواصل في ما بيننا من أجل الإستثمار فيها وتطويرها، "لأن ذلك سيؤدي حتماً إلى تنمية الإقتصادات والمجتمعات المحلية وخلق فرص عمل وتحسين الوضع الإجتماعي".كما أكد شقير أهمية تنمية التعاون بين القطاع الخاص اللبناني والبحريني من خلال تفعيل التواصل واللقاءات المشتركة لتحديد الفرص المتاحة في كلا البلدين ووضع خارطة طريق لتنمية العلاقات الإقتصادية المشتركة.من جهته، نوه ناس بالجهود التي يبذلها ناس إن كان في لبنان لتعزيز صمود القطاع الخاص اللبناني والإقتصاد الوطني والحفاظ على المؤسسات الخاصة ومجتمع الأعمال، وإن كان بإتجاه تعزيز التعاون العربي الإقتصادي المشترك، منوهاً في هذا الإطار بالزيارات الدائمة التي يقوم بها شقير على رأس وفود إقتصادية لبنانية الى الدول العربية.وشدد ناس على ضرورة زيادة التواصل والتعاون واللقاءات من أجل إستكشاف الفرص ومن أجل البحث في إمكانية خلق شراكات عمل مشتركة بين القطاع الخاص العربي، مؤكداً على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاع الخاص اللبناني والبحريني والبدء بمرحلة تعاون مجدية للبلدين وشعبيهما.وفي نهاية اللقاء، قدم شقير للضيف ميدالية اتحاد الغرف اللبنانية وكتاب غرفة بيروت وجبل لبنان، كما قدم الضيف لشقير هدية تذكارية.