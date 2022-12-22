عماد الحوت للـLBCI: لن يتم انتخاب رئيس قبل آذار.. وهناك حراك دولي

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أكّد نائب "الجماعة الإسلامية" عماد الحوت أن هناك حراكاً دولياً باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية، قائلاً: "من الواضح ان قطر تتحرك من تفويض دولي اقليمي".وشدد في حديث للـLBCI، على وجوب الذهاب باتجاه حوار، معتبراً أن الامل ضعيف في لبننة انتخاب الرئيس والتوجه، عاجلا أم آجلا، هو نحو صيغة توافقية تحضّر للتسوية الخارجية، لافتاً الى أن الواقع يقول أن لا رئيس بدون تدخل خارجي وستكون هناك كلمة سر خارجية مسهّلة لانتخابه.ورأى أنه لن يتم انتخاب رئيس للجمهورية قبل آذار افساحاً في المجال لتحضير الارضية الداخلية والخارجية.وكشف أن هناك عدة أسماء من خارج المنظومة السياسية ممكن أن يصوّت لها كنعمة افرام، زياد الحايك وزياد بارود، مشيراً في الوقت عينه الى أنه لغاية اللحظة الاسماء التي عدّدها ليست نقطة التقاء.وأضاف في السياق نفسه أن النائب ميشال معوض لديه المواصفات المطلوبة ولكن ترشيحه هو مناورة للقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي تمهيدا للتشاور لاحقاً على اسم آخر مع باقي الفرق السياسية لافتاً الى أنه لا يريد بالتالي أن يكون شريكا في تقوية الحوار بين الطرفين.وفي موضوع الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه برّي، قال : "كنا قد أعلنا مشاركتنا في الحوار الذي دعا اليه بري وهناك من يعتبر أنه دعا للحوار للتسويق لرئيس تيار المرده سليمان فرنجية".واعتبر أن الطريق أمام النائب جبران باسيل لرئاسة الجمهورية مغلق وقد يكون هناك اتّجاه لانتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون.وفي الشّأن الاقتصادي، قال: ""البهلوانيات" التي يقوم بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالتعاميم تزيد الطلب على الدولار وازمة الدولار اليوم هي أزمة سوق".وفي موضوع الأمن، اعتبر أنه لا زال منضبطاً ولكن "على الحفة"، قائلاً: "عوامل الانفجار كلّها موجودة ولكن الفتيل لم يشتعل بعد".